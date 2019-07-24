Заявления на жилищные сертификаты подали 216 семей из зоны наводнения в Иркутской области

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Заявления на получение сертификатов для приобретения жилья взамен утраченного во время паводков в Иркутской области подали 216 семей. Об этом в среду сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Мы начали выдавать свидетельства на жилье. Принято 216 заявлений на 601 человека", - сказал Родионов.

По последним данным, которые озвучил министр, сертификаты уже получили 12 семей.

Как сообщалось ранее, сертификаты на приобретение жилья пострадавшим от паводка жителям начали выдавать 19 июля. Использовать их граждане могут для покупки жилой площади в любом населенном пункте Иркутской области. Суммы рассчитаны исходя из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости 1 квадратного метра площади (не более 45 тыс. рублей). По соцнормам одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. метра жилплощади, 42 кв. метра на семью из двух человек, по 18 кв. метров на каждого члена в семье из трех человек.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.