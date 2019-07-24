Иркутские суды приняли более 3 тыс. исков на подтверждение проживания в затопленных домах

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Суды Иркутской области приняли 3 тыс. 68 исков на подтверждение факта проживания пострадавших от паводков граждан в затопленных домах, где они не были прописаны. Об этом в среду сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Доказывать через суд факт проживания в затопленных домах приходится тем, кто не был в них зарегистрирован. Из-за отсутствия регистрации люди не могут получить материальную помощь и компенсацию за утрату имущества.

"По данным Иркутского областного суда, поступило 3 тыс. 68 заявлений на подтверждение факта проживания, из них рассмотрено 2 тыс. 854, удовлетворено 2 тыс. 796", - сказал Родионов.

Разовую материальную помощь в 10 тыс. рублей по удовлетворенным искам получили 1 тыс. 749 человек, 73 человека получили компенсацию в 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 593 - по 100 тыс. за полную утрату.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.