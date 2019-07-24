{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Иркутские суды приняли более 3 тыс. исков на подтверждение проживания в затопленных домах

Из-за отсутствия прописки по этим адресам люди не могут получить матпомощь и компенсацию за утрату имущества

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Суды Иркутской области приняли 3 тыс. 68 исков на подтверждение факта проживания пострадавших от паводков граждан в затопленных домах, где они не были прописаны. Об этом в среду сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Доказывать через суд факт проживания в затопленных домах приходится тем, кто не был в них зарегистрирован. Из-за отсутствия регистрации люди не могут получить материальную помощь и компенсацию за утрату имущества.

"По данным Иркутского областного суда, поступило 3 тыс. 68 заявлений на подтверждение факта проживания, из них рассмотрено 2 тыс. 854, удовлетворено 2 тыс. 796", - сказал Родионов.

Разовую материальную помощь в 10 тыс. рублей по удовлетворенным искам получили 1 тыс. 749 человек, 73 человека получили компенсацию в 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 593 - по 100 тыс. за полную утрату.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Компенсации за вред здоровью получили 86 пострадавших от паводков в Иркутской области
В зависимости от степени тяжести они получили по 200 и 400 тыс. рублей
Читать полностью