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Паводок в Иркутской области

Компенсации за вред здоровью получили 86 пострадавших от паводков в Иркутской области

В зависимости от степени тяжести они получили по 200 и 400 тыс. рублей

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Выплаты в связи с причинением вреда здоровью по 200 и 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести получили 86 жителей Иркутской области, пострадавших в результате наводнения. Об этом в среду сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Выплаты единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью, по 200 и 400 тыс. рублей произведены 86 пострадавшим", - сказал Родионов.

Всего, по последним данным ГУ МЧС России по Иркутской области, во время паводка были госпитализированы более 480 человек.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
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