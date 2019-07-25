Ученые Томского университета получили грант на исследование магнитоуправляемых материалов

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выиграли грант на сумму 3 млн рублей на исследования свойств сплавов, которые при воздействии магнитных полей могут восстанавливать форму, а также охлаждать и нагревать объекты при выделении/ поглощении тепла. Полученные в ходе исследований данные позволят использовать эти сплавы в космической отрасли, а также при создании более экологичных и эффективных магнитных холодильников, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Сотрудники лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ (Сибирский физико-технический институт) ТГУ исследуют особенности мартенситных превращений в магнитоуправляемых материалах с памятью формы при охлаждении/нагреве и под нагрузкой. Полученные данные будут использованы для разработки новых устройств с повышенной надежностью, к примеру, магнитоуправляемых датчиков и актуаторов. Помимо этого, новые данные могут послужить отправной точкой для создания магнитных холодильников, которые будут экологичнее и эффективнее существующей техники", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на исследования физики выиграли грант от научного фонда имени Менделеева на сумму 3 млн рублей. В ходе исследований сплавы будут нагружать и разгружать при различной температуре (от минус 70 градусов до плюс 300 градусов). "Это позволяет выяснить предел внешних условий (температуру, механические напряжения), после которого материал начинает терять свои функциональные свойства. Изучение механических свойств и структуры ферромагнитных сплавов поможет задавать им необходимые функциональные характеристики, исходя из целей, поставленных промышленностью", - поясняет пресс-служба.

Отмечается, что данные позволят создавать из ферромагнитных сплавов датчики и актуаторы для космических аппаратов. Также результаты исследования томских физиков позволят создавать бытовую технику нового поколения, в частности, холодильников. Для этого будет испытываться способность ферромагнетиков изменять температуру под воздействием магнитного поля. В обозримом будущем данные сплавы станут основой для создания магнитных холодильников.

"По мнению ученые традиционные холодильники уже достигли предела своего развития в плане повышения эффективности. Изучение магнитокалорического эффекта поможет найти материал, удовлетворяющий техническим и экономическим требованиям. После того, как это произойдет, магнитные холодильники за несколько лет полностью вытеснят с рынка все существующие типы холодильников", - сообщают в пресс-службе.