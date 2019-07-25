Полиция возбудила уголовное дело из-за загрязнения воздуха заводом в Омске

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха промышленным предприятием в Омске, сообщается в четверг на сайте регионального МВД.

Ранее сообщалось, что Центр экологического мониторинга Омска выявил 21 июля в атмосфере города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) четырех вредных веществ. Источником загрязнения стал местный завод, ранее неоднократно нарушавший природоохранное законодательство.

"Дознавателем отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы". Установлено, что с 20 по 22 июля на территории промышленной компании, расположенной на ул. Проезд Овощной, незаконно осуществлялась переработка таловой канифоли в модифицированную для последующего добавления в лакокрасочные покрытия, которая и повлекла загрязнение воздуха химическими выбросами", - говорится в сообщении.

На предприятии прошли обыски, в ходе которых изъята документация. "Цех по производству химических веществ описали и опечатали с целью пресечения дальнейшей незаконной деятельности", - сообщили в ведомстве.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.