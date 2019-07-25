ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась почти на 33 тыс. га, по данным на утро четверга, она составляет 491,6 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Локализованными зарегистрированы пять возгораний на площади 2 тыс. 764 га. <...> Продолжают действовать (не локализованы - прим. ТАСС) 64 пожара. Из них в зоне обслуживания - 10 возгораний на площади 22 тыс. 760 га. <...> Еще 54 очага действуют в зоне контроля, их общая площадь 86 тыс. 898 га", - говорится в сообщении.

Еще 41 возгорание на площади 379 тыс. 181 га находится в труднодоступной местности и не представляет опасности для людей. В связи с этим очаги не тушатся.

За сутки в регионе ликвидировали десять пожаров на площади 11 тыс. 78 га.

Ситуация с задымлением

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в четверг в зоне задымления находится 33 населенных пункта в пяти районах области, однако превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано только в городе Киренске, где на 20% превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в районах, где горит лес, будет преимущественно без осадков, возможно изменение направления ветра, что будет способствовать рассеиванию дыма. Сохранятся высокий и чрезвычайной высокий уровни пожарной опасности в лесах.

Ранее сообщалось, что из-за природных пожаров в населенных пунктах Иркутской области наблюдается задымление. По прогнозу, смог сохранится до конца недели.