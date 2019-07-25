Омский суд по иску прокуратуры запретил эксплуатировать аэродром им. Летова под Омском

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Азовский районный суд Омской области по иску транспортной прокуратуры запретил эксплуатировать взлетно-посадочную площадку аэродрома "Поповка" под Омском, который его владелец назвал именем поэта, основателя группы "Гражданская оборона" и основоположника русского панк-рока Егора Летова. Как сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, земельный участок, где размещается аэродром, предназначен для ведения сельского хозяйства, а не для полетов воздушных судов.

"Установлено, что вопреки требованиям закона на территории муниципального района местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них взлетно-посадочной площадки, с которой систематически выполнялись полеты воздушных судов. По иску Омского транспортного прокурора Азовский районный суд Омской области запретил использовать земельный участок не по целевому назначению", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что владелец аэродрома за использование земельных участков не по назначению и невыполнение обязанностей по рекультивации земель оштрафован на 30 тыс. рублей. Получить оперативный комментарий владельца аэродрома Александра Анисимова ТАСС не удалось.

В 2018 году Россельхознадзор также оштрафовал Анисимова за нарушение земельного законодательства на 20 тыс. рублей. Тогда владелец пояснял, штраф был выписан из-за того, что он не выкосил небольшой участок земли. Основанием для проверки стало заявление местного жителя, которому Анисимов не разрешил пасти скот на территории аэродрома. В начале июля омский суд за неуплату штрафа дополнительно оштрафовал владельца аэродрома на 40 тыс. рублей. Сам Анисимов рассказал ТАСС, что штраф был оплачен в срок, и что он будет обжаловать постановление суда.

Основатель группы "Гражданская оборона", основоположник русского панк-рока Егор Летов за более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе группы и смежных проектов выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Его имя было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске, за который голосовали жители этого города, однако в финал данный вариант не прошел.