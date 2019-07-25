Дикие животные начали мигрировать из затопленных районов Иркутской области

"Зона затопления, среда обитания тоже затапливается, поэтому в любом случае миграция [диких животных] есть, но насколько она массовая, пока сказать сложно. Мы ждем, когда вода окончательно уйдет, все подсохнет, и тогда будет осуществляться мониторинг численности животных и путей миграции", - сказал Пересыпкин.

По его словам, в зоне наводнения пока не было зафиксировано ни одного случая выхода медведей и волков к людям. Однако такой риск есть, поэтому охотинспекторы переведены на усиленный режим работы.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.