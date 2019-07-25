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Паводок в Иркутской области

Дикие животные начали мигрировать из затопленных районов Иркутской области

В министерстве лесного комплекса региона сообщили, что в зоне наводнения пока не зафиксировано случаев выхода медведей и волков к людям, но такая вероятность сохраняется

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Дикие животные начали мигрировать из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, сообщил в четверг журналистам временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса региона Степан Пересыпкин.

"Зона затопления, среда обитания тоже затапливается, поэтому в любом случае миграция [диких животных] есть, но насколько она массовая, пока сказать сложно. Мы ждем, когда вода окончательно уйдет, все подсохнет, и тогда будет осуществляться мониторинг численности животных и путей миграции", - сказал Пересыпкин.

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По его словам, в зоне наводнения пока не было зафиксировано ни одного случая выхода медведей и волков к людям. Однако такой риск есть, поэтому охотинспекторы переведены на усиленный режим работы.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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