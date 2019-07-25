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Паводок в Иркутской области

В пострадавшем от паводка Тулуне началась ярмарка недвижимости

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, приобрести жилье можно на основании свидетельства, подтверждающего право на получение выплаты
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© Андрей Березкин/ТАСС

ТУЛУН, 25 июля. /ТАСС/. Ярмарка жилья, на которой можно выбрать компанию для покупки или строительства дома взамен пострадавшему от паводка, началась в городе Тулун Иркутской области. Приобрести жилье можно на основании свидетельства, подтверждающего право на получение выплаты, сообщила в четверг ТАСС министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

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"Здесь находятся застройщики, риелторы, компании, которые предлагают проекты, в том числе деревянное домостроение - все варианты, которые интересны гражданам. Мало того, есть варианты и по муниципальным образованиям: в соответствие с нашим порядком, гражданин имеет право остаться в Тулуне и здесь себе приобрести жилье, либо уехать в другой населенный пункт", - сказала Свиркина, пояснив, что свидетельство на новое жилье действует на всей территории региона.

Министр отметила, что ярмарка будет работать два дня - 25 и 26 июля, при этом рабочий день будет продолжаться до последнего клиента. Участвуют в ней более 25 различных компаний.

Свидетельства позволяют получить выплаты на приобретение жилья в любом городе Иркутской области. Суммы рассчитаны из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости одного квадратного метра площади не более 45 тыс. рублей. По соцнормам, одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. метра жилплощади, 42 кв. метра - на семью из двух человек, по 18 кв. метров - на каждого члена в семье из трех человек.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
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