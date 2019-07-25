Военные химики на учениях в Сибири провели дегазацию условной зоны заражения

ТАСС, 25 июля. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии провели дегазацию условной зоны заражения на учениях в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"В ходе учений военнослужащие совершили многокилометровый марш на полигон Топчиха, во время которого отразили нападение условного противника с применением химического оружия. В зоне "заражения" личный состав провел дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники и вооружения. Для этих целей военнослужащие использовали станции радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и разведывательные машины радиационной и химической разведки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военные также выполнили нормативы по РХБ разведке местности и отработали постановку аэрозольных завес с помощью машины ТДА-3 для прикрытия передвижения механизированной колонны. "В учениях задействованы свыше 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники", - уточнили в округе.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.