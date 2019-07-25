Избирком Алтая зарегистрировал первых двух кандидатов на должность главы региона

ТАСС, 25 июля. Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала первых двух кандидатов для участия в выборах главы региона. Удостоверения кандидатов получили депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ и директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Софронов, сообщили в четверг ТАСС в избиркоме региона.

"Первый кандидат в главы региона зарегистрирован - это Виктор Ромашкин, вторым стал Дмитрий Софронов. Их подписи для муниципального фильтра проверены и подтверждены, они получили удостоверения кандидатов на должность главы Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.

По данным республиканского избиркома, сейчас ведется проверка документов, которые были поданы еще тремя кандидатами: врио главы региона Олегом Хорохординым, выдвинутым "Единой Россией", бизнес-омбудсменом республики Леонидом Ефимовым от "Справедливой России" и директором Майминского сельскохозяйственного техникума Александром Чеконовым от партии "Зеленые". Документы будут проверять до 2 августа.

Ранее о намерении участвовать заявляли предприниматель Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - власть народу"), предприниматель Мерген Теркин ("Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров") и предприниматель Александр Транов ("Гражданская инициатива"). Однако они не подали необходимые документы и подписи в избирком до 24 июля.

Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера РФ.