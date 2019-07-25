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Паводок в Иркутской области

Иркутский губернатор считает нерациональными проекты о налоговых льготах для зоны паводка

Фракция КПРФ на сессии Заксобрания 24 июля исключила из повестки законопроекты об освобождении жителей пострадавших районов от уплаты транспортного налога и платы за электроэнергию

ТУЛУН, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает нерациональными отклоненные накануне фракцией КПРФ законопроекты о налоговых послаблениях для жителей зоны наводнения, поскольку они также дают право на льготы крупным коммерческим структурам, которых паводок не коснулся. Об этом Левченко сообщил в четверг ТАСС.

В среду на сессии Заксобрания фракция КПРФ, которой принадлежит большинство в парламенте Иркутской области, исключила из повестки разработанные рядом депутатов законопроекты об освобождении жителей пострадавших от паводка районов от уплаты транспортного налога и платы за электроэнергию, об упрощенном порядке предоставления древесины для строительства жилья и надворных построек. Также предлагалось обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей из семей, пострадавших от наводнения, а предпринимателям дать льготы по налогу на имущество организаций. Руководитель фракции Андрей Левченко (сын Сергея Левченко) заявил, что эти законопроекты могут привести к серьезному дефициту областного бюджета.

"Основная льгота [по налогам] пошла бы крупным частным структурам, которые даже не подтоплены, потому что в законопроекте не было написано, что [льготу получают] только те, кого подтопило, а указаны в целом районы [где произошел паводок]. Мы не могли такие вещи пропустить. Мы предлагали инициаторам, чтобы они пересмотрели [законопроект] и наши предложения учли, но они не учли", - сказал Левченко.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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