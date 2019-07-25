Угроза лесного пожара для поселка Куюмба в Красноярском крае снята

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Угроза пожара в тайге неподалеку от поселка Куюмба в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края снята. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Угроза низового пожара, действующего накануне в 5-7 километрах от населенного пункта Куюмба, снята <...>. Силами группировки [пожарных] был произведен встречный пал от ручья Юктамакит к кромке действующего пожара. На данный момент местным жителям поселка ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Как сообщил начальник управления пожаротушения краевого МЧС Сергей Дударев, "задымленность населенного пункта отсутствует", паники среди населения нет. Из поселка Байкит в Куюмбу прибыл фельдшер, который оценит угрозу здоровью местным жителям.

Как сообщалось ранее, пожар приблизился на расстояние пяти километров к поселку, где в 51 доме живут 202 человека. Туда были переброшены дополнительные силы пожарных, полоса перед Куюмбой расчищена от растений и деревьев, через которые может распространиться огонь.

По данным на 09:00 (05:00 мск), на севере региона пожары действуют на площади в 907 тыс. га. В основном это зона контроля, где огонь тушится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.