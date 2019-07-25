Левченко: Иркутская область сделала все для ликвидации промплощадки "Усольехимпрома"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" заявила, что обанкротившийся "Усольехипром" - это территория экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки.

ТУЛУН, 25 июля. /ТАСС/. Иркутская область сделала все в рамках своих возможностей для подготовки к ликвидации промплощадки обанкротившегося предприятия "Усольехимпром", заявил в четверг ТАСС губернатор региона Сергей Левченко.

"Три года назад я дал поручение, чтобы сделали проект утилизации отходов. Рассмотрено было несколько вариантов, мы в течение нескольких месяцев их выбирали, затем было принято решение и сделан проект. Он прошел все согласования и экспертизы, стоит он 1,4 млрд рублей. Мы готовы на условиях софинансирования с федерацией его реализовать, но пока, к сожалению, наши обращения [в Минприроды РФ] не решены. Мы со своей стороны сделали все", - сказал Левченко.

В сообщении пресс-службы правительства Иркутской области уточняется, что власти региона обращались в Минприроды РФ с предложением включить рекультивацию промплощадки "Усольехимпрома" в нацпроект "Экология". "Минприроды России в ответ <…> сообщило, что финансирование <…> будет возможно после предоставления правительством Иркутской области уточненных объемов финансового обеспечения с учетом проведенных проектных и изыскательских работ, а также после включения [цеха ртутного электролиза] в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правительство области дважды направляло заявление и материалы в Минприроды РФ для включения цеха в реестр и получало отказ по причине того, что процедура банкротства "Усольехимпрома" не завершена, и юридическое лица пока считается действующим.

Источники загрязнения

Ранее, комментируя заявление Радионовой, правительство Иркутской области сообщало, что не имеет полномочий и законодательного права, которые бы позволяли организовать планомерную работу по ликвидации промплощадки "Усольехимпрома". Земельные участки, расположенные на этой территории, находятся в собственности Российской Федерации, объекты на них - в частной собственности.

На средства областного бюджета был сделан проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и сейчас находится в Главгосэкспертизе. Однако на промплощадке остаются другие источники загрязнения: пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды. Тем не менее, региональные власти не согласны со сравнением усольской промплощадки с Чернобылем.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.