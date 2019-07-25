В Горном Алтае к 2022 году улучшат дорожное покрытие на всем протяжении Чуйского тракта

ТАСС, 25 июля. Покрытие федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" улучшат на всей протяженности трассы в Республике Алтай к 2022 году. Об этом сообщается в четверг на сайте Федерального дорожного агентства "Росавтодор".

Чуйский тракт - федеральная трасса, проходящая от Новосибирской области до границы с Монголией. Его общая протяженность - около 968 км, 540 из которых проходят по территории Республики Алтай. Это главная туристическая автомагистраль Алтая, по которой ежегодно проезжают миллионы туристов. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.

"Дорожное покрытие на всем протяжении Чуйского тракта в Республике Алтай улучшат к 2022 году. <...> В этом году обновят 86 км, <...> с учетом работ этого года протяженность участков, где таким образом повысили транспортно-эксплуатационные характеристики, составит 345 км. Оставшиеся объекты - в ближайших планах. Так, в Кош-Агачском районе уже в 2019 году начнут ремонтировать участок с 862 по 880 км", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, работы с 931 км и до границы с Монголией выполнят до 2022 года. Капитальный ремонт 37-километрового участка уже идет в Кош-Агачском районе - дорожники применяют технологию холодной регенерации. На отрезке, где ведется ремонт, завершают устройство основания, более чем на половину уложили нижний слой покрытия. Обновленный участок введут в эксплуатацию в октябре.

"Общий объем финансирования (дорожных работ) на этот год в Республике Алтай - 2,5 млрд рублей, из них на все виды ремонтов - 1,9 млрд <...>. Стоимость ремонта, к которому приступаем в этом году на 862-880 км, по проекту составит порядка 300 млн, но на этот год финансирование будет определено позднее. Важно определить подрядчика, чтобы он смог к следующему сезону подготовить технику и материалы и оперативно начать работать весной", - пояснили ТАСС в ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай".

5 июля в Республике Алтай был открыт участок федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" с первой в регионе двухуровневой развязкой, которая поможет разгрузить участок дороги перед въездом в республику. Она напрямую ведет от Горно-Алтайска к аэропорту. Стоимость объекта составила более 733 млн рублей.