Новосибирский избирком зарегистрировал кандидатом в мэры бизнесмена и отказал фермеру

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Новосибирская городская избирательная комиссия в четверг зарегистрировала в качестве кандидата в мэры Новосибирска бизнесмена Андрея Токарева от Родной партии, общее число зарегистрированных - 12 из 20, подавших документы. Фермеру Алексею Южанину в регистрации отказано, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Зарегистрировать Токарева Андрея Александровича <...> в кандидаты на должность мэра города, <... > выдать удостоверение, - сказала председатель новосибирского горизбиркома Тамара Краткая.

Как сообщил ТАСС Токарев, он стал 12-м зарегистрированным кандидатом.

В документах главы крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Южанина от Партии социальных реформ комиссия обнаружила несоответствие требованиям, в частности, в информации, указанной о себе. "Отказать Южанину Алексею Владимировичу <...> в регистрации кандидатом на должность мэра города Новосибирска", - сказала Краткая.

В настоящее время в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы также депутаты городского совета Наталья Пинус и Евгений Лебедев, бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой, глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев, заместитель директора МКУ "Управление гражданской защиты города Бердска" Александр Трушакин, предприниматель Сергей Проничев, телеведущая Юлия Сапина и общественный деятель, сотрудник Музея Новосибирска Олег Викторович. Еще 7 человек ожидают решения. Регистрация последних кандидатов закончится 26 июля.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска уже пять лет после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова. В апреле 2019 года президиум ЦК КПРФ поддержал Локотя в качестве кандидата на выборах главы города осенью 2019 года.