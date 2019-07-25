"Эйр Астана" и авиакомпания S7 будут выполнять совместные рейсы между Казахстаном и РФ

НУР-СУЛТАН, 25 июля. /ТАСС/. Казахстанский национальный авиаперевозчик "Эйр Астана" и российская авиакомпания S7 подписали соглашение и будут осуществлять совместные рейсы между двумя странами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Эйр Астана".

"С этого времени авиакомпании выполняют совместные рейсы из Нур-Султана и Алма-Аты в Новосибирск и Санкт-Петербург и обратно. Соглашение позволяет пассажирам обоих авиаперевозчиков путешествовать по комбинированной маршрутной сети. Так, пассажиры S7 получают доступ к 10 рейсам в неделю из Новосибирска в столицу Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечено, что увеличение частот на каждом из маршрутов позволяет оптимизировать стыковочное время и, соответственно, сократить общее время в полете. Аналогичным образом пассажиры "Эйр Астаны" получают доступ к большему выбору стыковочных рейсов из Новосибирска. Так, пассажиры, путешествующие из Нур-Султана или Алма-Аты, к примеру, в Стокгольм, теперь могут воспользоваться растущим хабом S7 в Санкт-Петербурге.

"Россия - важный рынок для пассажирских перевозок из Казахстана. Мы видим большие преимущества в расширении присутствия в России за счет нашего партнерства. Мы рады принять на борту "Эйр Астаны" пассажиров S7 Airlines и предложить им уровень сервиса, отмеченный четырьмя звездами Skytrax. Начало полетов в рамках кодшерингового соглашения - важный шаг в развитии нашего сотрудничества, которое мы планируем развивать в дальнейшем", - отметил вице-президент по маркетингу и продажам "Эйр Астаны" Ричард Леджер, слова которого приводятся в сообщении.