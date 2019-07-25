Суд оставил в силе приговор главе района в Хакасии, где от природного пожара погибли люди

В апреле этого года Зайцев, глава Ширинского сельсовета Юрий Ковалев и начальник местного пожарного гарнизона Виктор Зенков были признаны виновными в халатности по делу о пожарах. Зенков был приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, Ковалев - к 4 годам 8 месяцам, Зайцев - к 4 годам 6 месяцам. В связи с амнистией они освобождены от уголовной ответственности. Зайцев подал апелляцию на приговор.

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Верховный суд Хакасии не удовлетворил апелляцию главы Ширинского района Сергея Зайцева на приговор суда Черногорска, который ранее признал его виновным в халатности по делу о масштабном пожаре в Ширинском районе 2015 года, в котором погибли 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Верховного суда.

"Сегодня суд рассмотрел апелляцию и отказал в ее удовлетворении", - сказал представитель суда. Также была рассмотрена апелляция прокуратуры, которая просила лишить права Зайцева и Ковалева занимать свои должности сроком на два года. "Она также не удовлетворена", - добавили в суде.

Зайцев является фигурантом еще двух уголовных дел. Он обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Чиновник напал в своем кабинете на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях.

Также в отношении Зайцева было возбужденно уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его подозревают, что он переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Затем этот участок был передан в дар другому человеку, администрация района арендовала этот участок у новых собственников с 2010 по 2017 год, а потом выкупила его за 5 млн рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев нанес ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах республики. В результате были полностью уничтожены 1,215 тыс. домов, без крова остались 4,694 тыс. человек, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей. На территории села Шира погибли 12 человек и 54 пострадали.