В Омске из-за сильного ветра на ребенка обрушилась рекламная конструкция

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Десятилетняя девочка получила в Омске перелом лодыжки и сотрясение головного мозга в результате обрушения рекламной конструкции из-за сильного порыва ветра. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК РФ, по данному факту проводится проверка.

"Сегодня днем в Омске во время внезапно начавшейся грозы и порывистого ветра на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый остров" обрушившейся рекламной конструкцией был травмирован 10-летний ребенок. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, из-за сильного ветра сломалась одна из деревянных опор рекламной конструкции в виде арки, установленной для проводившегося на "Зеленом острове" фестиваля здорового образа жизни. В результате девочка получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга. Ребенок госпитализирован в детскую больницу.

В ходе проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.