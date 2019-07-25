Новосибирские перевозчики ТКО опровергли информацию об остановке работы

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Транспортные компании, которые занимаются вывозом мусора в Новосибирской области, не прекращали работу из-за долгов со стороны регоператора "Экологии-Новосибирск" на сумму более 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Оператор Эко сфера" Владимир Булычев.

Ранее местные СМИ со ссылкой на письмо перевозчиков губернатору Новосибирской области, которое было отправлено 24 июля, сообщали об остановке работы перевозчиков ТКО. В письме транспортные компании, имеющие договоры с региональным оператором по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск", заявили о долге на сумму более 700 млн рублей со стороны регоператора, возможной остановке работы и об угрозе череды банкротств.

"Нет у нас планов прекращать работу. <…> У нас есть претензии от перевозчиков местных, которые нам пишут письма и говорят о том, что остановятся через неделю. Да, мы смотрим, что делать, как свои машины туда отправлять. У нас один механизм - если они прекратят возить [мусор], мы будем вынуждены отправить туда, в том числе, свои машины, свои экипажи. <…> Вопрос в том, насколько мы с этим справимся", - сказал Булычев.

По данным перевозчиков, "Экология-Новосибирск" не выполняет перед транспортными компаниями и полигонами обязательства по оплате, а также не принимает объемы выполненных работ. В частности, за апрель-май "Экология-Новосибирск" приняла только 60% объема выполненных работ по вывозу мусора.

В свою очередь, в компании "Экология-Новосибирск" ТАСС поясняли, что возникшие разногласия во многом связаны со становлением новой системы обращения с ТКО, поскольку предъявленные перевозчиками к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. Регоператор отмечал необходимость перепроверки представленных объемов.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.