Власти Кузбасса разработают дорожную карту по развитию конкуренции

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приступили к разработке региональной дорожной карты по развитию конкуренции, сообщила в четверг пресс-служба Федеральной антимонопольной службы по итогам встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и замруководителя ФАС России Александра Редько.

"Правительством Кемеровской области совместно с общественными организациями, муниципальными образованиями, бизнес-сообществом ведется разработка региональной дорожной карты по развитию конкуренции. Реализация мероприятий документа позволит повысить конкуренцию на товарных рынках, снизить стоимость товаров, работ и услуг, уменьшить административные барьеры для малого бизнеса, повысить прозрачность и открытость закупок и торгов, в том числе при выполнении национальных проектов", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили ТАСС в региональном департаменте экономического развития, в настоящий момент уже определен перечень из 33 направлений по развитию конкуренции, в числе которых - рынки социальных услуг, строительных материалов, связи, перевозки пассажиров автомобильным транспортом, транспортировки бытовых отходов. Планируется, что работа по разработке дорожной карты по развитию конкуренции завершится осенью текущего года.

Подготовка документа в Кузбассе ведется в рамках реализации Национального плана развития конкуренции при сотрудничестве региональных властей с ФАС России.

"В число главных задач Нацплана входит снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не менее чем в два раза, увеличение доли госзакупок у субъектов МСП. <…> Достижение поставленных целей возможно только при сотрудничестве антимонопольных органов и региональных властей", - цитирует пресс-служба ФАС России Редько.