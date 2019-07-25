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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области начали капремонт пострадавших от паводков соцобъектов

Более 60 объектов, восстановление которых Минстрой и правительство региона назвали первоочередным, должны открыться к 1 сентября

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Подрядные организации приступили к капитальному ремонту детских садов, школ и больниц пострадавших от паводка Тулуна, Нижнеудинска, а также Тулунского, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минстроя России.

"В Иркутской области начались капитальные ремонты нескольких социальных объектов. По поручению вице-премьера, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко в Иркутской области начались первоочередные демонтажные работы на ряде социальных объектов в зоне паводков в Иркутской области", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе опергруппы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, демонтаж - это первый этап капремонта социальных объектов. В частности, речь идет о демонтаже полов и оконных рам.

От паводка в Иркутской области пострадало более 150 социально-культурных объектов, добавляет пресс-служба. Минстрой и правительство Иркутской области назвали восстановление более 60 объектов первоочередным, они должны открыться к 1 сентября.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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