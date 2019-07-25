В Иркутской области начали капремонт пострадавших от паводков соцобъектов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Подрядные организации приступили к капитальному ремонту детских садов, школ и больниц пострадавших от паводка Тулуна, Нижнеудинска, а также Тулунского, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минстроя России.

"В Иркутской области начались капитальные ремонты нескольких социальных объектов. По поручению вице-премьера, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко в Иркутской области начались первоочередные демонтажные работы на ряде социальных объектов в зоне паводков в Иркутской области", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе опергруппы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, демонтаж - это первый этап капремонта социальных объектов. В частности, речь идет о демонтаже полов и оконных рам.

От паводка в Иркутской области пострадало более 150 социально-культурных объектов, добавляет пресс-служба. Минстрой и правительство Иркутской области назвали восстановление более 60 объектов первоочередным, они должны открыться к 1 сентября.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.