После жалоб жителей в воздухе Омска выявили превышение концентрации двух вредных веществ

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга после жалоб жителей выявил в воздухе Омска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и метилмеркаптана. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"С 20:20 (17:20 мск) 24 июля в центр мониторинга массово стали поступать жалобы на сильный химический запах. Надзорными органами были приняты оперативные меры по отбору проб атмосферного воздуха. По замерам, произведенным передвижной экологической лабораторией Минприроды, зафиксировано превышение по сероводороду в 2,35 ПДК и метилмеркаптану в 1,05 ПДК", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что полученные данные анализируются Управлением Роспотребнадзора по Омской области. Результаты измерений также переданы в уполномоченные органы для проведения соответствующих проверок.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко пояснил журналистам, что жители города жаловались на химический запах и в четверг утром. "Всего поступило более ста обращений. Их было бы больше, но не все смогли дозвониться, так как даже наш многоканальный телефон не выдерживал нагрузки", - отметил он.

За последние несколько дней это не первый случай загрязнения атмосферы Омска вредными веществами. 21 июля в воздухе было зафиксировано превышение ПДК 4 веществ. Источником выбросов стал местный завод компании "Химпром", который уже неоднократно нарушал природоохранное законодательство, был закрыт судом. В четверг по факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело.