Движение судов в верховьях реки Лены ограничили из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Движение судов в верховьях реки Лены в Иркутской области ограничено из-за плохой видимости, вызванной лесными пожарами. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель администрации Ленского бассейна внутренних водных путей.

"Введено ограничение на участке реки Лены Усть-Кут - Киренск протяженностью около 300 км. Видимость составляет около 300 метров. Это вызвано задымленностью из-за лесных пожаров", - сказал он.

За сутки площадь природных пожаров в Иркутской области увеличилась на 66,7 тыс. га - до 558,3 тыс. С понедельника, 22 июля, из-за задымления не принимает самолеты аэропорт города Киренска. В населенном пункте зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,3 раза.

Согласно прогнозу Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 июля в районах, где действуют пожары, сохранятся высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности.