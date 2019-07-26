Массовая гибель пчел произошла в четырех районах Томской области

ТОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел произошла в Зырянском, Томском, Шегарском и Кожевниковском районах Томской области, аналогичная ситуация происходила и в соседней Алтайской области. Предварительная причина мора - обработка полей химикатами и пестицидами от вредителей, сообщил ТАСС в пятницу замначальника отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Томской области Владислав Азаренко.

"Ко мне [с сообщениями о массовой гибели пчел] обращались граждане с Зырянского, Томского, Шегарского и Кожевниковского районов. Причина: в этом году массовая вспышка вредителей на рапсе, а именно капустная моль, в некоторых хозяйствах уже от пяти до восьми раз хозяйства обрабатывали", - сказал Азаренко, уточнив, что точное число погибших пчелиных семей все еще уточняется.

Он отметил, что сейчас действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов на территории РФ нет. И в Томской области массовая гибель пчел происходила в том числе из-за того, что пчеловодов просто не предупреждали об обработке.