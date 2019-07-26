Массовая гибель пчел произошла в четырех районах Томской области

ТОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел произошла в Зырянском, Томском, Шегарском и Кожевниковском районах Томской области, аналогичная ситуация происходила и в соседней Алтайской области. Предварительная причина мора - обработка полей химикатами и пестицидами от вредителей, сообщил ТАСС в пятницу замначальника отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Томской области Владислав Азаренко.
"Ко мне [с сообщениями о массовой гибели пчел] обращались граждане с Зырянского, Томского, Шегарского и Кожевниковского районов. Причина: в этом году массовая вспышка вредителей на рапсе, а именно капустная моль, в некоторых хозяйствах уже от пяти до восьми раз хозяйства обрабатывали", - сказал Азаренко, уточнив, что точное число погибших пчелиных семей все еще уточняется.
Он отметил, что сейчас действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов на территории РФ нет. И в Томской области массовая гибель пчел происходила в том числе из-за того, что пчеловодов просто не предупреждали об обработке.
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По данным пресс-службы ведомства, до 2011 года Россельхознадзор обладал такими полномочиями. "Ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Отмечаем, что при несоблюдении регламента применения пестицидов существует реальная опасность нанесения вреда человеку, окружающей природной среде, животному и растительному миру", - сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
По данным Россельхознадзора, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо за три дня предупреждать пчеловодов об обработке полей. "Получив извещение о предстоящих обработках пестицидами, пчел должны вывезти на расстояние не менее 5-7 км от обрабатываемых полей, а если это сделать невозможно, то следует провести изоляцию ульев: закрыть леток сеткой, в кормушку налить сироп, поставить воду. При отравлении пчел семьи сокращают, удаляют соты с незапечатанным медом и пергой, улей утепляют и оставляют расплод, который могут покрыть пчелы. Обратный переезд возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не ранее 12-14 дней со дня обработки", - уточняет пресс-служба.
Первые случаи массовой гибели пчел стали фиксировать в России с конца мая. По предварительным подсчетам, в течение двух месяцев погибло более 80 тысяч пчелиных семей в Центральной части России, на Юге страны, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В ряде регионов власти заявили о готовности компенсировать часть потерь пчеловодов. Например, в Липецкой области из резервного фонда врио губернатора Игоря Артамонова на покупку одной пчелосемьи выделят от 3150 до 3500 рублей, в Курской области - по 3150 руб., в Ульяновской области - по 3,5 тыс. рублей.