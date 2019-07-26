Жители Иркутской области жалуются на проблемы при получении компенсации

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Жители Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, жалуются на факты невыплаты компенсации и неверную оценку размера нанесенного наводнением ущерба. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
"Встречи с жителями Нижнеудинского района провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он отметил, что основные проблемы, которые озвучивают во время приемов люди, пострадавшие от наводнения, связаны с установлением прав на льготы и компенсации. Многие из них выражают несогласие с результатами оценки порчи имущества, некоторые не знают, к кому и куда обращаться за помощью", - говорится в сообщении.
По словам Сокола, люди говорят о фактах невыплаты компенсации. "[Это] показывает низкий уровень информированности пострадавших жителей о мерах социальной поддержки, а также неслаженность работы ответственных за это структур. Это недопустимо в чрезвычайных ситуациях, когда людям нужна помощь здесь и сейчас. Никто не должен оставаться один на один со своим горем, все пострадавшие должны понимать, что к наступлению холодов не останутся на улице", - цитирует пресс-служба председателя Заксобрания.
Сокол вместе с председателем комиссии по контрольной деятельности Тимуром Сагдеевым, представителями органов местного самоуправления посетил ряд поселений Нижнеудинского района, пострадавших от наводнения. Как сообщает правительство региона, в поселке Вознесенский паводком разрушен фельдшерско-акушерский пункт, в селе Шумском пострадали школа и дом культуры, который не подлежит восстановлению из-за повреждения фундамента. Около 2 тыс. человек, проживающих в деревне Казачья Бадарановка, из-за уничтожения паромной переправы через реку Уда фактически остались без связи с районным центром. Переправу планируется восстановить к 15 августа, пока же людей переправляют на лодках.
Пострадали от паводка и социальные объекты в городе Нижнеудинск. В подвальных помещениях школы № 10, где обучаются более 1200 детей, и детского сада "Теремок" до сих пор стоит вода, зданиям необходим капитальный ремонт. "Мы увидели, что на многих жизненно важных объектах - мостах, водозаборах, переправах школах, детских садах - работы ведутся достаточно интенсивно. Сроки сжатые и времени на раскачку нет", - сказал Сокол, добавив, что на всех территориях района необходимо решить проблему водоотведения.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.