Жители Иркутской области жалуются на проблемы при получении компенсации

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Жители Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, жалуются на факты невыплаты компенсации и неверную оценку размера нанесенного наводнением ущерба. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

"Встречи с жителями Нижнеудинского района провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он отметил, что основные проблемы, которые озвучивают во время приемов люди, пострадавшие от наводнения, связаны с установлением прав на льготы и компенсации. Многие из них выражают несогласие с результатами оценки порчи имущества, некоторые не знают, к кому и куда обращаться за помощью", - говорится в сообщении.

По словам Сокола, люди говорят о фактах невыплаты компенсации. "[Это] показывает низкий уровень информированности пострадавших жителей о мерах социальной поддержки, а также неслаженность работы ответственных за это структур. Это недопустимо в чрезвычайных ситуациях, когда людям нужна помощь здесь и сейчас. Никто не должен оставаться один на один со своим горем, все пострадавшие должны понимать, что к наступлению холодов не останутся на улице", - цитирует пресс-служба председателя Заксобрания.