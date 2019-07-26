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Лесные пожары в России

Красноярский Минздрав не отмечает роста жалоб на здоровье из-за дыма от лесных пожаров

На севере Красноярского края горит более 900 тыс. га леса, в Иркутской области - более 550 тыс. га
Дым от лесных пожаров над Красноярском, 25 июля Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Дым от лесных пожаров над Красноярском, 25 июля
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Красноярского края, где наблюдается задымление населенных пунктов из-за лесных пожаров, не отмечают роста числа жалоб граждан на состояние здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном Минздраве.

На севере Красноярского края горит более 900 тыс. га леса, горит тайга и в Иркутской области. Дым от лесных пожаров приносит ветром в Красноярск и другие города и районы Сибири.

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"Мы проводим мониторинг по Красноярску - скорой помощи, поликлиникам и приемным покоям больниц. Роста обращений не зафиксировано, все в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках наблюдается сезонное снижение обращений. По данным центра медицины катастроф, в других населенных пунктах края всплеска обращений также нет", - сказал представитель министерства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за текущую неделю в ведомство поступило два обращения жителей на ухудшение условий проживания из-за задымленности. Оба обращения сделаны жителями Красноярска, сообщили ТАСС в управлении.

Реакция в соцсетях

Жители регионов Сибири стали массово делиться в социальных сетях фото и видео на тему масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, а также дымовой завесы, которая в течение нескольких дней накрывает Красноярский и Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области и уже дошла до Урала. Сейчас информацию о сложной ситуации активно распространяют в Twitter. Хэштег #потушитепожарывсибири вырвался на первые места этой соцсети для России, количество твитов достигло отметки 1,5 тыс. и продолжает увеличиваться.

"После ряда случаев, все видят, что отклик в соцсетях может привести к какому-то позитивному результату. Когда все ходят на улицу и дышат гарью, понятно, что хочется на эту ситуацию повлиять, но кроме как написать пост на тему, обычный человек сделать не может. Сейчас это становится маленьким рычажком влияния. Хэштеги #пожарывсибири, #сибирьгорит набирают популярность в Instagram, - сказал ТАСС руководитель направления Digital коммуникационного агентства "АГТ-Сибирь" Андрей Шавнев.

О лесных пожарах

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, на утро пятницы в регионе действуют 125 лесных пожаров на площади 927 тыс. га. Основная часть очагов приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит около 920 тыс. га. тайги.

По данным пресс-службы министерства лесного хозяйства региона, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

По данным областного правительства, площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 66,7 тыс. га - до 558,3 тыс. га. С понедельника из-за задымления не принимает самолеты аэропорт города Киренска. В населенном пункте зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,3 раза.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииАлтайский крайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьТомская область
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