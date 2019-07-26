Красноярский Минздрав не отмечает роста жалоб на здоровье из-за дыма от лесных пожаров

На севере Красноярского края горит более 900 тыс. га леса, в Иркутской области - более 550 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Красноярского края, где наблюдается задымление населенных пунктов из-за лесных пожаров, не отмечают роста числа жалоб граждан на состояние здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном Минздраве. На севере Красноярского края горит более 900 тыс. га леса, горит тайга и в Иркутской области. Дым от лесных пожаров приносит ветром в Красноярск и другие города и районы Сибири.

"Мы проводим мониторинг по Красноярску - скорой помощи, поликлиникам и приемным покоям больниц. Роста обращений не зафиксировано, все в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках наблюдается сезонное снижение обращений. По данным центра медицины катастроф, в других населенных пунктах края всплеска обращений также нет", - сказал представитель министерства. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за текущую неделю в ведомство поступило два обращения жителей на ухудшение условий проживания из-за задымленности. Оба обращения сделаны жителями Красноярска, сообщили ТАСС в управлении. Реакция в соцсетях Жители регионов Сибири стали массово делиться в социальных сетях фото и видео на тему масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, а также дымовой завесы, которая в течение нескольких дней накрывает Красноярский и Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области и уже дошла до Урала. Сейчас информацию о сложной ситуации активно распространяют в Twitter. Хэштег #потушитепожарывсибири вырвался на первые места этой соцсети для России, количество твитов достигло отметки 1,5 тыс. и продолжает увеличиваться.