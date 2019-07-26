В нескольких регионах Сибири из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней в Бурятии и Забайкалье, также штормовое предупреждение действует на территории Тывы, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводка, сообщается в пятницу на сайтах управлений региональных МЧС.

"28 июля по южной половине республики (Бурятия - прим. ТАСС) [ожидается] усиление ветра до 17-22 м/с. В связи с ожидающимися осадками, прогнозируется подъем уровня воды в реках южных, юго-западных районов и южного побережья Байкала с выходом воды на пойму, селевые потоки", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС республики. Спасатели предупреждают о возможном размытии дорог и подтоплении населенных пунктов.

В Бурятии 27-28 июля прогнозируются ливни, по южному побережью Байкала - продолжительные дожди, грозы, град. Синоптики предупреждают, что 28-29 июля по территории Забайкальского края местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы.

Штормовое предупреждение также действует в Республике Тыва, где объявлен режим ЧС из-за паводка. "В течение суток 25-26 июля 2019 года местами по Республике Тыва ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 м/с, местами - 20-25 м/с", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по республике.

Ранее сообщалось, что режим ЧС в Республике Тыва ввели после того, как паводок подтопил село Хондергей у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей. Из-за сильных дождей река вышла из берегов и подтопила 77 дворов, были эвакуированы 23 человека, в том числе 18 детей.