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Жителей дома в Омске эвакуировали из-за горящих рядом баллонов с газом

Пожар в автомобиле, предназначенном для проведения ремонтных работ, локализован

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали людей из жилого дома в Омске, рядом с которым в машине загорелись газовые баллоны, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

"В 12:22 (9:22 мск) в ГУ МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле, предназначенном для проведения ремонтных работ. В автомобиле происходило факельное горение баллонов. Из рядом стоящего дома эвакуированы жильцы, примерно 15 человек. Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 12:58 (9:58 мск), в его ликвидации принимают участие 14 человек и 3 единицы техники.

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