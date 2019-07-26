Власти компенсируют пострадавшим от наводнения в Приангарье затраты на аренду жилья

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от наводнения в Иркутской области получат компенсации за средства, потраченные на съемное жилье, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Подписано постановление правительства [Иркутской области], которым устанавливается, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, предоставляется денежная компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений на территории региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что получить компенсацию могут жители из районов, пострадавших от наводнения и арендующих жилье из-за утраты собственного по договору найма с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. Компенсация будет предоставляться по предъявленным документам об оплате и договору найма, она не должна превышать 12 тыс. рублей в месяц.