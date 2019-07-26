Власти компенсируют пострадавшим от наводнения в Приангарье затраты на аренду жилья

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от наводнения в Иркутской области получат компенсации за средства, потраченные на съемное жилье, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.
"Подписано постановление правительства [Иркутской области], которым устанавливается, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, предоставляется денежная компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений на территории региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получить компенсацию могут жители из районов, пострадавших от наводнения и арендующих жилье из-за утраты собственного по договору найма с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. Компенсация будет предоставляться по предъявленным документам об оплате и договору найма, она не должна превышать 12 тыс. рублей в месяц.
"Право на предоставление компенсации имеют граждане, проживающие на территориях, пострадавших в результате ЧС, собственники жилых помещений либо наниматели по договорам социального найма, граждане, имеющие документы, которые являются основанием для государственной регистрации права собственности на жилое помещение; члены семей граждан, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях", - приводятся в сообщении слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
За выплаты будут отвечать специалисты управлений социальной защиты, куда пострадавшим необходимо обращаться с заявлением. В случае проживания в составе семьи более одного гражданина, имеющего право на получение компенсации, компенсация выплачивается одному из указанных лиц по их выбору.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.