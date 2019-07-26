Власти заявили, что палаточные лагеря в Томской области не имеют средств пожаротушения

ТОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Отсутствие средств пожаротушения и экстренного оповещения, а также неподготовленность персонала действиям при ЧП и другие нарушения выявлены при проверке палаточных лагерей в Томской области, сообщили журналистам в администрации региона.

Масштабные проверки палаточных лагерей начались в РФ после пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, несколько человек получили травмы. Одна из таких внеочередных проверок прошла и в Томской области.

"Проверяющие нашли нарушения в палаточных лагерях Томской области. Среди выявленных специалистами нарушений - необученность персонала лагерей действиям в ЧС, отсутствие специнвентаря, систем оповещения, планов эвакуации и необходимых противопожарных разрывов (расстояние, чтобы огонь не перекинулся с одной палатки на другую)", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов поручил организаторам палаточных лагерей до 30 июля устранить все нарушения. "Ситуация требует безотлагательной реакции. На следующий день после истечения срока нужна еще одна проверка, но уже с органами прокуратуры", - приводятся в сообщении слова Толстоносова.

Уточняется, что шесть из 11 работающих этим летом палаточных лагерей уже завершили сезон, пять продолжают работу в Томске, а также Томском, Кожевниковском и Первомайском районах. Все они прошли приемку перед началом сезона.

"Все объекты прикрыты пожарными подразделениями с расчетным временем прибытия от 1 до 20 минут. В Киреевске и Аникино выставлены два дополнительных поста", - приводятся в сообщении слова замначальника регионального управления МЧС Антона Сибирякова.

Пожар в Хабаровском крае

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.