В Красноярске улучшат проект благоустройства микрорайона, о котором рассказали президенту

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Проект планировки третьего микрорайона "Солнечного" в Красноярске, жительница которого обращалась во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину, доработают. Об этом в пятницу официально сообщает мэрия города.

Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась жительница 3-го микрорайона Ксения Бессонова, которая рассказала о переполненных школах и детсадах в "Солнечном", а также об отсутствии зеленых зон и площадок для прогулок с детьми. Путин дал поручение губернатору Александру Уссу разобраться с ситуацией.

"Учитывая мнение большинства участников публичных слушаний, которые высказывались за создание зеленой зоны, дополнительных парковочных мест и въездов на территорию микрорайона, принято решение отклонить проект планировки и межевания 3 микрорайона и направить его на доработку", - говорится в сообщении.

30 июля будет официально опубликовано заключение комиссии по публичным слушаниям. Также в мэрии уточнили ТАСС, что при доработке проекта будет учитываться и мнение надзорных органов. Пока неизвестно, когда пройдут новые слушания. При этом в мэрии отметили, что проект планировки не связан с обращением Бессоновой. "Мы начали работать над проектом еще в 2018 году, и может так совпало, что жительница микрорайона обратилась на прямую линию", - пояснили в городской администрации.

"Солнечный" находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 1980-е годы.