Новосибирский избирком зарегистрировал кандидатами в мэры 17 человек

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Новосибирская городская избирательная комиссия в пятницу зарегистрировала в качестве кандидатов в мэры Новосибирска пять человек. Таким образом, на момент завершения приема документов избирательной комиссией общее число зарегистрированных составило 17 человек.

"В этом году документы на регистрацию в избирком сдали 20 человек, в 2014-м - более 30", - сказала журналистам председатель новосибирского горизбиркома Тамара Краткая, уточнив, что процедуру регистрации прошли 17 кандидатов.

Зарегистрированы в пятницу были бизнесмен Дмитрий Холявченко (партия "Яблоко"), юрист Алексей Крестьянов (Аграрная партия России), глава реготделения "Коммунистов России" Сергей Лоскутов, гендиректор ООО "Империал Строй" Мухаммед-Али Хаюрин (Партия возрождения села), самовыдвиженец Сергей Бойко.

Избирком в пятницу отказал в регистрации кандидатом на должность мэра города пенсионеру-самовыдвиженцу Анатолию Бабаеву, самовыдвиженцу Андрею Везнеру - они не собрали необходимое количество подписей. Ранее отказ получил из-за несоответствия документов требованиям глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, он объявил голодовку и намерен обжаловать решение через суд.

В настоящее время в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы также депутаты городского совета Наталья Пинус и Евгений Лебедев, бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой, глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев, заместитель директора МКУ "Управление гражданской защиты города Бердска" Александр Трушакин, предприниматель Сергей Проничев, телеведущая Юлия Сапина и общественный деятель, сотрудник Музея Новосибирска Олег Викторович, предприниматель Андрей Токарев.

Как пояснила ТАСС Тамара Краткая, теперь 17 зарегистрированных кандидатов будут продолжать агитационную деятельность, в ближайшее время пройдет жеребьевка среди муниципальных СМИ на предоставление бесплатного эфирного времени. Агитация в СМИ начнется с 10 августа. Что касается троих человек, которым отказали в регистрации - их избирательные счета будут закрыты, агитационная компания остановлена.

О выборах

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска уже пять лет после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова. В апреле 2019 года президиум ЦК КПРФ поддержал Локотя в качестве кандидата на выборах главы города осенью 2019 года.

Новость обновлена (14:54 мск) - добавлена информация добавлена информация об избирательной кампании в шестом абзаце