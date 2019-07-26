Запуск трамвая по тоннелям недостроенного метро обойдется в 15 млрд рублей

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Переделка объектов недостроенного омского метрополитена под использование в трамвайной сети Омска обойдется в 15 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам технический директор Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области Владимир Плеханов.

В 2018 году губернатор Омской области Александр Бурков заявил о необходимости использовать объекты недостроенного метрополитена и дал поручение рабочей группе рассмотреть возможность использования тоннелей для развития трамвайной сети. Для этого объекты пускового участка необходимо привести в нормативное состояние, проложить в тоннелях рельсы и построить новое электродепо.

"Вопрос о переформатировании объектов метро в объекты трамвая прорабатывается, он имеет право на жизнь <…>. Но это длительная процедура, непростой вопрос с переформатированием проектной документации <…>. Если говорить о трансформации первого пускового участка в границах 7,1 км, то сумма [составит] порядка 15 млрд рублей", - сказал Плеханов.

По его словам, только на строительство электродепо для обслуживания современных трамваев необходимо около 4 млрд рублей, еще в 1,2-1,5 млрд рублей обойдется прокладка современных трамвайных путей.

Плеханов уточнил, что речь не идет о создании схемы скоростного трамвая. "Я вас уверяю, пройти центральную часть скоростным трамваем мы не сможем. Это выделенная полоса, в центре нет столько места. Такое возможно только на окраинах. Поэтому если и будет, то просто трамвай", - сказал он.

О метрополитене

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Решение о строительстве Омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.

В настоящий момент Омская область за счет собственных средств приступила к "мокрой" консервации (затопление специальной смесью, прим. ТАСС) станции "Туполевская" на юго-восточной ветке и "сухой" (приведение в нормативное состояние, прим. ТАСС) - почти законченной станции "Библиотека им. Пушкина" на пусковом участке. Но это бюджет региона выделил 100 млн рублей. В целом же консервация всех объектов омского метро оценивается более чем в 2 млрд рублей.