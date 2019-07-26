Предприятия Красноярска снизили выбросы из-за дыма от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Крупные промышленные предприятия Красноярска снизили объемы выбросов из-за дыма от лесных пожаров. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении министерства экологии и рационального природопользования региона.

На севере Красноярского края горит более 900 тыс. га леса. Дым от лесных пожаров приносит ветром в Красноярск и другие регионы Сибири. В среду губернатор края Александр Усс обратился к руководству Среднесибирского УГМС (Управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) с просьбой ввести режим неблагоприятных метеоусловий, который позволит ограничить выбросы городских предприятий. Руководство УГМС ответило, что не может этого сделать, так как не все критерии были превышены. Глава региона также обратился к руководству предприятий с предложением снизить выбросы добровольно.

"На данный момент нагрузку на окружающую среду снизили 11 крупных предприятий региона. Среди них ОАО "Красцветмет", АО "Русал Красноярск" (Красноярский алюминиевый завод), ООО "Сибирская генерирующая компания" (угольные ТЭЦ), АО "Красноярский ЭВРЗ", ООО "Крамз", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в Красноярске регулярно фиксируют превышения содержания мелкодисперсных частиц. Поэтому ограничены работы, связанные с пылением. Отметим, что согласно ежегодному докладу по охране окружающей среды региона, к числу главных промышленных загрязнителей относятся Красноярский алюминиевый завод и три угольных ТЭЦ СГК.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, на утро пятницы в регионе действуют 125 лесных пожаров на площади 927 тыс. га. Основная часть очагов приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и борьба с возгоранием идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит около 920 тыс. га. тайги.

По данным пресс-службы Министерства лесного хозяйства региона, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.