Избирком Тувы зарегистрировал списки четырех партий на выборах в парламент региона

КЫЗЫЛ, 26 июля. /ТАСС/. Избирком Тувы зарегистрировал списки КПРФ и "Справедливой России" на выборах в Верховный хурал (парламент) республики, таким образом количество получивших регистрацию партий увеличилось до четырех. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что зарегистрированы списки ЛДПР и "Единой России".

"КПРФ и "Справедливую Россию" мы зарегистрировали. [Таким образом, уже] зарегистрировали четыре партии", - сказали в избиркоме, добавив, что с понедельника начнутся проверки подписей, которые должны предоставить для регистрации непарламентские партии.

Избиркому еще предстоит решить вопрос регистрации списков партий "Коммунистов России", "Патриотов России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии Роста и Казачьей партии Российской Федерации.

Выборы парламента Тувы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов.