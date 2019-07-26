В ДТП под Красноярском погибли два человека, в том числе ребенок

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. В результате столкновения автомобилей Nissan и Toyota в Уярском районе Красноярского края погибли два человека, в том числе один ребенок, еще шесть человек травмированы, включая троих детей. Об этом в пятницу сообщает региональный главк МВД.

"В результате ДТП в автомобиле Toyota погиб несовершеннолетний ребенок и пассажир, еще двое детей и водитель пострадали. В автомобиле Nissan пострадал ребенок, водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 916-м км автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Toyota. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.