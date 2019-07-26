В пострадавшем от паводка Нижнеудинске может произойти новое подтопление

ТУЛУН, 26 июля. /ТАСС/. Новое подтопление может произойти в городе Нижнеудинске Иркутской области, где прогнозируется резкое повышение уровня воды в реке Уда, сообщил в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.

Синоптики в Иркутской области прогнозируют 27-28 июля резкое повышение уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим. По прогнозу, уровни поднимутся на 100-200 см из-за сильных дождей.

"Уда, Нижнеудинск, сейчас уровень [воды] 156 см, при повышении на 200 см мы получаем плюс 36 см выше критической отметки, то есть вода уйдет в пойму, будет подтопление", - сказал Нелюбов.