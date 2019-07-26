В пострадавшем от паводка Нижнеудинске может произойти новое подтопление

ТУЛУН, 26 июля. /ТАСС/. Новое подтопление может произойти в городе Нижнеудинске Иркутской области, где прогнозируется резкое повышение уровня воды в реке Уда, сообщил в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.
Синоптики в Иркутской области прогнозируют 27-28 июля резкое повышение уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим. По прогнозу, уровни поднимутся на 100-200 см из-за сильных дождей.
"Уда, Нижнеудинск, сейчас уровень [воды] 156 см, при повышении на 200 см мы получаем плюс 36 см выше критической отметки, то есть вода уйдет в пойму, будет подтопление", - сказал Нелюбов.
Он сообщил, что в городе уже подтоплены низины. Сейчас там проводятся водоотводные работы.
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне при неблагоприятном прогнозе подойдет к критической отметке, которая составляет 700 см. В реке Бирюса в районе населенных пунктов Бирюсинск и Шиткино уровень будет ниже критического на 19-53 см.
В конце июня дожди спровоцировали выход рек из берегов, из-за чего в девяти районах Иркутской области в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.