Дым от лесных пожаров уйдет из городов Западной Сибири на восток

КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области над городами Западной Сибири начнет рассеиваться с воскресенья. Сменившийся ветер отнесет дым обратно на восток, сообщили в пятницу ТАСС синоптики.

На севере Красноярского края и в Иркутской области горит около 1,5 млн га тайги. Всю эту неделю ветер нес смог от лесных пожаров на запад, в сибирские города, а концу недели дымка от этих возгораний достигла Урала и Поволжья. В Новосибирске, Барнауле и Кемерово из-за задымленности ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

"Сейчас воздушные потоки меняют свое направление с северо-восточных на северо-западные и западные, то есть этот шлейф от лесных пожаров должен уходить от нас на восток (в сторону Красноярска). Мы предполагаем, что будет посвежее ветер, не исключены отдельные очаги дождей, в связи с этим мы приняли решение не продлевать режим ограничения выбросов на выходные дни", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

Ожидается, что в начале следующей недели дым развеется и в Томске. В настоящее время в Томске и области из-за отсутствия ветра по утрам наблюдается дымка и густой туман, из-за которого возникают проблемы с прибытием самолетов в Томск. Для Красноярска прогнозы более пессимистичные, дым над городом будет рассеиваться медленно, сказала ТАСС начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова, добавив, что, когда полностью дым рассеется в городе "сказать трудно".

Горящая тайга Эвенкии перестанет выбрасывать новые порции дыма в сторону Красноярска. Сменившийся ветер погонит смог от Эвенкии на восток.

Медики советуют

Сибирские медики не фиксируют роста числа обращений из-за ухудшения здоровья. Так, в красноярском Минздраве ТАСС сообщили, что число обращений за медицинской помощью остается в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках фиксируется и сезонное снижение.

Как рассказал журналистам заведующий токсикологическим отделением Барнаульской клинической больницы № 11 (Алтайский край) Герман Балаганский, обращений в отделение с признаками отравления не было. "Концентрация в воздухе дыма не настолько велика, чтобы могла вызвать токсические отравления", - пояснил он. Главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Алтайского края Людмила Волощенко также сообщила, что дымка никак не повлияла на течение аллергических заболеваний.

Врачи тем не менее дали несколько советов по поведению в условиях задымленности. Как рассказала журналистам завкафедрой внутренних болезней и иммунологии Красноярского государственного медицинского университета Ирина Демко, рекомендуется отказаться от вредных привычек и ограничить пребывание на улице. "Без острой надобности не выходить на улицу, особенно детям, беременным женщинам, людям пожилого возраста, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Курильщикам нужно отказаться от курения, хотя бы ограничить себя, алкогольные напитки не стоит употреблять", - сказала она. По словам медика, для вывода токсинов в сутки необходимо пить около двух литров воды.

В пульмонологическом отделении Алтайской краевой клинической больницы рекомендуют людям с бронхолегочными заболеваниями меньше бывать на улице и использовать в качестве защиты медицинские маски.

Мнение эксперта

Технический директор НТЦ "Космические решения" Алексей Борисевич сообщил ТАСС, что ситуация с распространением дыма от лесных пожаров участилась в последние годы.

"Ситуация на протяжении последних лет становится типичной, когда из-за определенного переноса воздушных масс переносит дымы из Красноярска и в Новосибирск, и в Томск, а горит на самом деле очень далеко, за сотни и тысячи километров", - прокомментировал Борисевич.

По его словам, растет в последнее время и динамика убыли лесов. "В 2011-2012 году произошел перелом динамики убыли лесов от пожаров. В три раза динамика выросла. И сейчас в Красноярском крае каждый год от пожаров, от лесных вредителей исчезает более 1 млн га, понятно, что большая часть этого объема происходит в сложнодоступных территориях.

О лесных пожарах

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, на утро 26 июля в регионе действуют 125 лесных пожаров на площади 927 тыс. га. Основная часть очагов приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит около 920 тыс. га. тайги.

По информации областного правительства, площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 66,7 тыс. га - до 558,3 тыс. га. С понедельника из-за задымления не принимает самолеты аэропорт города Киренска. В населенном пункте зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,3 раза.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии.