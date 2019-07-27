В Иркутске из-за продолжительного дождя ушли под воду улицы и автодороги

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Автомобильные дороги и некоторые улицы Иркутска ушли под воду в субботу из-за продолжительного дождя, информация о подтоплении жилых домов или социальных объектов не поступала, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По информации, которая у нас есть, затопленного ничего нет, кроме тех мест, низин, где традиционно образуются лужи во время длительного дождя", - сказали в пресс-службе. Там также сообщили, что пока не располагают информацией из Гидрометцентра относительно возможного поднятия уровня воды в реках, особых распоряжений о принятии экстренных мер также не поступало.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео из разных районов и пригорода Иркутска, где на улицах и автомобильных дорогах образовались большие глубокие лужи и бурные потоки воды.

В субботу дождь в Иркутске продолжается в течение всего дня. В воскресенье, по прогнозу Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающее среды, в городе вновь ожидается сильный дождь.

В Иркутской области из-за обильных осадков в субботу на 10 см выше критического поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга. Угрозы для жителей пока нет.

В конце июня вследствие дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, из-за чего в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.