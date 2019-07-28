Прибайкалье рассчитывает на участие федерации в ликвидации загрязнения от "Усольехимрома"

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают на участие федерального центра в ликвидации источников загрязнения окружающей среды, оставшихся на промплощадке ООО "Усольехимпром" после банкротства компании. Речь идет не только о цехе ртутного электролиза, проект демеркуризации которого уже есть, но и других опасных объектах, сообщил журналистам в воскресенье губернатор Сергей Левченко.

"Что касается утилизации всех других вещей, связанных с хлором и иными ядовитыми веществами, это следующий этап, не настолько масштабный и целевой, как по ртути. Меры для того, чтобы нейтрализовать, утилизировать то, что не связано с ртутью, мы принимаем постоянно, и первое, что сделали, это организовали [в 2018 году] охрану промплощадки, поскольку было много желающих попользоваться металлоломом, не понимая всех последствий. И поручение есть [областному] министерству природных ресурсов, чтобы они свои предложения дали [по утилизации источников загрязнения], но я думаю, что в этом должны участвовать и федеральные органы власти. Оставить нас один на один с ядовитыми веществами, наверное, это нелогично; действовать нужно совместно", - сказал Левченко на вопрос ТАСС.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" сказала, что обанкротившийся "Усольехимпром" - это территория экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки.

Комментируя заявление Радионовой, правительство области сообщало, что не имеет полномочий, которые бы позволяли организовать планомерную работу по ликвидации промплощадки "Усольехимпрома". Земельные участки на этой территории находятся в собственности РФ, объекты на них - в частной собственности.

На средства областного бюджета сделан проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, документация находится в Главгосэкспертизе. Но на промплощадке остаются другие источники загрязнения: пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химпрома за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству кремния. В 2017 году "Усольехимпром" был признан банкротом.