Вода в реке в районе Тулуна 29 июля может подняться выше критической отметки

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Уровень воды продолжит повышаться в пострадавшей от паводка Иркутской области, в понедельник уровень воды в реке Ие в районе Тулуна поднимется до отметок 670-770 см при критической отметке в 700 см. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Тулуна.

"29 июля ожидается повышение уровня воды на р. Ока в районе с. Ухтуй до отметок 450-490 см при критической отметке 470 см, на р. Ия в районе г. Тулун - до отметок 670-770 см при критической отметке 700 см, на р. Уда в районе г. Нижнеудинск - до отметок 300-350 см при критической отметке 320 см, на реках южного Прибайкалья: Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка - до отметок, близким к критическим", - говорится в сообщении пресс-службы администрации со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

За минувшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 мм, подтопленными оказались 70 придворовых территорий.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых жили 42,7 тыс. человек. Также было подтоплено почти 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.