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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла на 38,5 тыс. га

В сводке Лесопожарного центра региона говорится, что на территории края утром 29 июля действует 94 лесных пожара на общей площади более 980 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за сутки на 38,5 тыс. га и составила 986,045 тыс. га. Об этом говорится в сводке Лесопожарного центра региона.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 29 июля 2019 г. на территории края действует 94 лесных пожара на общей площади 986 045 га", - говорится в сообщении. В воскресенье в регионе горело 947,552 тыс. га.

В основном лес горит в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит 977,546 тыс. га.

Пожары действуют в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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