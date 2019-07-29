Лесные пожары в Иркутской области действуют на площади около 580 тыс. га

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области, по данным на утро понедельника, составляет 579,1 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Утром в воскресенье пожары действовали на площади 581,9 тыс. га.

"Локализованными к утру 29 июля зарегистрированы 15 пожаров общей площадью 8 тыс. 254 га. Действуют (не локализованы) 34 возгорания на площади 48 тыс. 49 га", - говорится в сообщении.

Еще 85 очагов на площади 522 тыс. 807 га действуют в зоне космического мониторинга в труднодоступной местности, где их тушение считается нецелесообразным. Всего лес горит в 11 районах области. За сутки ликвидировано девять пожаров на площади 4 тыс. 916 га.

В связи с дымом от пожаров до сих пор не принимают самолеты аэропорты Киренска и Бодайбо, сообщили в понедельник ТАСС в справочных авиаузлов. Аэропорт в Киренске закрыт с 22 июля, в Бодайбо - с 26 июля. Регулярное авиасообщение у этих городов налажено только с Иркутском. При этом только Киренск с областным центром связывают автомобильные дороги. Связь Бодайбо с Иркутском обеспечивает в основном авиация.

Киренск находится в 920 км от Иркутска, в нем проживают 11 тыс. человек. Бодайбо с населением 13 тыс. человек расположен в 1 тыс. 95 км от Иркутска.