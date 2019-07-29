{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления

Из-за дождей в зону подтопления в Иркутской области попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский районы

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления. Об этом ТАСС в понедельник сообщил мэр города Василий Темгеневский.

"Мы сейчас на микрорайоне Гагарина обеспечиваем эвакуацию порядка десяти домов трехэтажных, трех- и четырехподъездных. Эвакуируем [людей] в школу № 10 в микрорайоне Строителей", - сказал Тенгеневский.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

Ранее сообщалось, что около 400 человек эвакуировали в Байкальске в ночь на понедельник из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта, для них развернули три пункта временного размещения (ПВР).

Из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Движение поездов в Восточной Сибири осуществляется в штатном режиме
На участке Слюдянка - Иркутск из-за дождей и схода камней 28 июля произошел сбой графика
Читать полностью