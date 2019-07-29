Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления. Об этом ТАСС в понедельник сообщил мэр города Василий Темгеневский.
"Мы сейчас на микрорайоне Гагарина обеспечиваем эвакуацию порядка десяти домов трехэтажных, трех- и четырехподъездных. Эвакуируем [людей] в школу № 10 в микрорайоне Строителей", - сказал Тенгеневский.
Ранее сообщалось, что около 400 человек эвакуировали в Байкальске в ночь на понедельник из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта, для них развернули три пункта временного размещения (ПВР).
Из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.