Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления. Об этом ТАСС в понедельник сообщил мэр города Василий Темгеневский.

"Мы сейчас на микрорайоне Гагарина обеспечиваем эвакуацию порядка десяти домов трехэтажных, трех- и четырехподъездных. Эвакуируем [людей] в школу № 10 в микрорайоне Строителей", - сказал Тенгеневский.