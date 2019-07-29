Технология томских ученых по очистке дна водоемов от нефти прошла госэкспертизу

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Технология ученых Томского государственного университета (ТГУ) "Аэрощуп", предназначенная для очистки от нефти дна водоемов, прошла государственную экологическую экспертизу и выйдет на рынок. Ее планируется применять на территории Ханты-мансийского автономного округа - Югры, где добывается половина российской нефти и очень много водоемов загрязнены углеводородами, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Технология "Аэрощуп", созданная учеными Биологического института ТГУ для очистки донных отложений водоемов от нефти, первой в России получила "знак качества" от экспертов Росприроднадзора. Согласно их оценке, метод, разработанный биологами, не только экологичен, но и отличается высокой эффективностью. Прохождение госэкспертизы открывает технологии "зеленый свет" для ее использования на территории нефтедобывающих регионов", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что для прохождения госэкспертизы была предоставлена вся информация по итогам опытно-промышленных испытаний технологии с АО "Самотлорнефтегаз" в Нижневартовском районе Югры. Анализ, проведенный экспертами Росприроднадзора, показал, что "Аэрощуп" имеет высокий коэффициент полезного действия (концентрация нефти в озере сократилась в 50 раз), при этом технология не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. В дальнейшем технологию планируется применять именно на территории Югры, где добывается половина российской нефти.

"Рынок технологий для очистки донных отложений водоемов от углеводородов в России очень ограничен - те немногие способы, которые есть, связаны с использованием химических и биологических препаратов, либо с выемкой загрязненного грунта. В основе технология ТГУ лежит физика, а именно принцип флотации - устройство собирает нефть со дна за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к границе двух фаз - воздуха и жидкости", - отмечает пресс-служба.

По данным вуза, технология будет очень востребована в РФ. Это связано с тем, что в России при активной добыче углеводородов много водных объектов с "историческим" загрязнением - в советские годы, когда шло массовое освоение месторождений и случались крупные утечки нефти, очистные работы фактически не проводились.

"Аэрощуп" также не требует больших трудозатрат, многие процессы, например, диагностика водоема, картирование загрязненной территории автоматизированы, а для проведения очистных работ на большом объекте достаточно команды из пяти человек.