Фермер, которому отказали в регистрации кандидатом в мэры Новосибирска, подал в суд

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска отказал в регистрации кандидатом на должность мэра города, подал в суд исковое заявление для обжалования решения избирательной комиссии. При этом он продолжает голодовку, о которой объявил в пятницу, сообщил ТАСС в понедельник Алексей Южанин.

"Документы только что подал, рассмотрение еще не назначили, сегодня перезвонить должен будет секретарь и сказать дату и время. Я думаю, что на этой неделе уже будет [рассмотрение]", - сказал Южанин.

Южанин отметил, что продолжает голодовку. "Только пью воду. Состояние удовлетворительное", - сказал он.

Ранее сообщалось, что избирком отказал Южанину, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы. По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимание на то, что они требуются местным законодательством, и избирком не дал возможности "исправить техническую ошибку".

Сейчас в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий градоначальник Анатолий Локоть. Еще трем избирком отказал. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.