На федеральной трассе в Иркутской области из-за паводка ограничили движение фур

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Движение большегрузов ограничено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области, где идут сильные дожди и есть угроза разрушения дорожного полотна. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой регионального главка МВД.

"На 157-м км [федеральной трассы "Байкал"] есть угроза разрушения дорожного полотна, это участок автодороги от Байкальска в сторону Бурятии, между поселками Солзан и Мурино. В связи с этим принято решение о введении временного ограничения движения большегрузных транспортных средств грузоподъемностью свыше 12 тонн. С обеих сторон выставлены экипажи ГИБДД, которые обеспечивают контроль, потому что если фура пойдет, возможно гораздо большее повреждение дороги с учетом метеоусловий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение действует от поселка Култук в Иркутской области до населенного пункта Бабушкин в Бурятии. Водителям фур рекомендовано заранее подобрать места для стоянки, чтобы переждать период ограничения.

Из-за сильных дождей в Иркутской области началась вторая волна подтоплений. В зону наводнения попали шесть районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.