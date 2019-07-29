На реке в Байкальске делают водоналивную дамбу, чтобы избежать затопления города

"Берег реки сейчас размывается, мы занимается строительством дамбы, чтобы у нас не было выхода реки на берег, чтобы защитить микрорайон Гагарина. Мы сейчас устраиваем водоналивную дамбу и отсыпаем скальником. Этим занимается администрация и МЧС совместно", - сказал Темгеневский.

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и муниципальной администрации делают водоналивную дамбу на реке Харлахта в городе Байкальске Иркутской области, чтобы не допустить подтопления микрорайона Гагарина. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава города Василий Темгеневский.

Он сообщил, что в понедельник осадки в городе на некоторое время прекратились, но начались вновь. В Байкальске работают три пункта временного размещения (ПВР) для эвакуированных.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в Байкальске размыло левый берег реки Харлахта в микрорайоне Гагарина. Оттуда эвакуировано порядка 150 человек.

Ранее сообщалось, что в Байкальске в ночь на понедельник около 400 человек эвакуировали из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта. Однако днем люди покинули ПВР. Байкальск - город на берегу Байкала на юге Иркутской области с населением более 12 тыс. человек.

Из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.