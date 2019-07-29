Иркутская ГЭС во второй раз снизила пропуск воды из-за повышения уровней воды в реках

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Иркутская ГЭС в связи с повышением уровня воды в реках в понедельник снизила пропуск воды еще на 150 кубометров в секунду, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго - гидрогенерация" (управляет Ангарским каскадом ГЭС).
В воскресенье, 28 июля, чтобы избежать подтопления прибрежных зон рек Иркут и Олха, ГЭС снижала пропуск воды на 200 кубометров в секунду - до 2 тыс. 150 кубометров.
"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям [Иркутской области], сегодня снизили еще на 150 [кубометров в секунду] - до 2 тыс.", - сказали в пресс-службе.
Река Иркут является левым притоком Ангары, Олха - притоком Иркута. На их берегах находятся населенные пункты Иркутского и Шелеховского районов. На этих территориях третий день идет дождь, который осложнил паводковую обстановку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Шелеховского района, по данным на 13:00 (08:00 мск) уровень воды в реке Олха составляет 238 см при критическом 210 см, в Иркуте - 448 см при критическом 480.
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, подтоплены 17 домов в поселке Большой Луг, шесть домов на улице Заречной в поселке Моты, три дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик". В городе Шелехове подтоплены приусадебные участки в садоводстве "Труд", откуда эвакуированы девять человек. В превентивных целях эвакуированы дети из десяти летних лагерей Шелеховского района - всего 1,6 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.
Из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский.