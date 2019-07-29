Иркутская ГЭС во второй раз снизила пропуск воды из-за повышения уровней воды в реках

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Иркутская ГЭС в связи с повышением уровня воды в реках в понедельник снизила пропуск воды еще на 150 кубометров в секунду, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго - гидрогенерация" (управляет Ангарским каскадом ГЭС).

В воскресенье, 28 июля, чтобы избежать подтопления прибрежных зон рек Иркут и Олха, ГЭС снижала пропуск воды на 200 кубометров в секунду - до 2 тыс. 150 кубометров.

"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям [Иркутской области], сегодня снизили еще на 150 [кубометров в секунду] - до 2 тыс.", - сказали в пресс-службе.